Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 21.hafta maçında, 4 Şubat Pazar günü Gençlerbirliği ile Ankara’da karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı takım bugünü tek idmanla geçirdi.

Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, basına kapalı yapılan antrenmana tüm futbolcuların katıldığı ve sakatlıkları bulunan Atakan Cangöz ve Massis Gülük’ün takımdan ayrı düz koşu yaptıkları belirtildi.

Antrenmanın ısınma ile başlayıp pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla devam ettiği, son bölümde de yine taktik içerikli oyun oynandığı kaydedildi.

Ahlatcı Çorum FK yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.