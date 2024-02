Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, taksicilerin güvenliğinin zaman kaybedilmeden sağlanması gerektiğini belirterek, “İzmir Gaziemir'de ekmek parasını kazanırken müşterisi tarafından canice vurularak öldürülen taksi şoförümüze Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. Vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için gece gündüz demeden her koşulda çalışan ve toplumun tüm kesimlerine hizmet veren taksici esnafımıza yönelik cinayetleri tüm şoför camiamız adına şiddetle kınıyorum. Taksicilerimizin güvenliği zaman kaybedilmeden sağlanmalı ve taksici cinayetleri durdurulmalıdır” dedi.

“TAKSİCİ CİNAYETLERİ DURDURULMALI”

Şoför camiası adına taksici cinayetlerine ilişkin kınama mesajı yayınlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Vatandaşın her anında yanında olan taksici esnafına yönelik son dönemlerde artan cinayet ve şiddet olayları asla kabul edilemez. Ülkemizin farklı bölgelerinde, farklı zamanlarda yaşanan ve gittikçe artış gösteren taksici cinayetleri, darp ve yaralama haberlerini ne yazık ki üzüntü ile öğrenmekteyiz. Öldürülen ve darp edilen taksicilerimiz bizim ailemizden biridir ve tek amaçları, her meslekte olduğu gibi ekmek paralarını kazanmaktır. Tek derdi geçim gayesi olan taksicileri hedef almak kimseye bir şey kazandırmaz, aksine toplumdan birini aramızdan koparır. Trafikte gördüğünüz taksici esnafı vatandaşa komşusu kadar yakın olan bir hizmet sektöründedir. Günün 24 saatinde, yeni doğan çocuktan mezara giden insanlara kadar kesintisiz hizmet vermektedir. Böyle bir sektöre yönelik kötü muamele yapmak kabul edilemez. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler mutlaka alınmalı. Unutulmamalı ki taksicilik tüm vatandaşların ortak noktası olan bir esnaf koludur ve devam edecektir” ifadelerini kullandı.