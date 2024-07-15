Belediye, Çorum’da ulaşımı kolaylaştırmak, trafik sorununa çözüm bulmak için bir yandan yeni yollar açarken bir yandan da mevcut yolları genişletmeye devam ediyor. Ancak yeni yolların sebep olduğu zorunlu değişiklikler bazı vatandaşları mağdur ediyor. Bunlardan biri de Akşemsettin Taksi durağı çalışanları.

Yaklaşık 9 ay önce yapılan yol çalışmaları nedeniyle duraklarının yeri değiştirilen Akşemsettin taksi durağı esnafı, işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek Belediye'den yeni yer talebinde bulundu.

Çorum Haber ihbar hattına ulaşan taksiciler, durumu Belediye’ye ve CİMER’e aktardıklarını ancak çözüm bulamadıklarını, tüm düzenlerinin bozulduğunu söyledi.

“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ”

Konuyla ilgili bir taksici, “Hepimiz bir lokma ekmek için mücadele ediyoruz. Onca emek veriyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz, kazancımız çok düştü, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın sesimizi duymasını istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Ayrıca taksi durağının yeni yerinin hayati tehlike de oluşturduğunu savunan taksiciler, “Bu yolda trafik yoğun ve sağa dönüş serbest, trafik lambaları olmadığı için sağ dönüşlerde hem bizim canımız hem yayaların canı risk altında. Belediyeden taksi durağımızın eski noktasına veya yakınında daha uygun bir yere koyulmasına izin vermesini talep ediyoruz.” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ