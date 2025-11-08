Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunun 17. kilometresinde Çiftlikköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. idaresindeki 19 TD 582 plakalı Seat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak taklalar attı. Metrelerce sürüklenen otomobil, yol kenarındaki toprak alanda durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan Handan A. kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolcu Handan A. ise tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

Meydana gelen kazada otomobil parçalara ayrılarak adeta hurda yığınına dönerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İHA AJANS