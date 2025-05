İstanbulspor maçıyla birlikte 2024-2025 Futbol Sezonunu tamamlayan Çorum FK’da tam 14 futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 itibariyle sona eriyor. 15 futbolcunun ise sözleşmesi devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ BİTENLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerinden elde edilen bilgilere göre, Atakan Akkaynak ve Hasan Hüseyin Akınay’ın sözleşmeleri 31 Mayıs itibariyle, Iğdır FK’dan sezon sonuna kadar kiralanan Amar Catıc’ın yanı sıra Atakan Cangöz, Atila Turan, Burak Süleyman, Erkan Kaş, Geraldo, Loick Landre, Mertcan Aşcı, Ozan Sol, Suat Kaya, Thomas Verheydt ve Zargo Toure’nin sözleşmeleri ise 30 Haziran 2025 itibariyle sona eriyor.

DEVAM EDENLER

Ahmet Said Kıvanç, Ahmethan Köse, Coşqun Diniyev, Durel Avounou, Eren Karadağ, Kerem Kalafat ve Taha İbrahim Recber’in 30 Haziran 2026, Ali Akman, Ferhat Yazgan, Hasan Ege Akdoğan, Kadir Seven ve Tunahan Ergül’ün 30 Haziran 2027, Can Efe Bozacı, Eren Tunalı ve Mahmut Eren Güler’in ise 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmeleri bulunuyor.

Çorum FK yönetiminin sözleşmeleri 30 Haziran itibariyle sözleşmeleri sona erecek olan futbolculardan Geraldo ve Zargo Toure ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, yeni sezon için gidecek ve kalacak oyuncuların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.