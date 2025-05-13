Svilengrad şehrinde düzenlenen Bulgarian U15 International -2025 Badminton Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sporcularından Haşim Kağan Töremiş ve Furkan Alnıdelik’in çift erkekler kategorisinde üçüncü olmalarından sonra bu kez U17 kategorisinde iki madalya geldi. Yine Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sporcularından Eyüp Koçak tek erkeklerde üçüncü olurken, çift erkeklerde ise partneri Esalettin Berk Demir ile üçüncülüğü elde etti. Koçak böylece şampiyonayı iki bronz madalya ile kapatmış oldu.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sahibi ve aynı zamanda antrenörlerinden Barış Boyar, çalışmalarında her zaman kendilerine destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a teşekkür etti.