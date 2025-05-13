Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3.Lig Play-Off çeyrek final maçlarından biri de Çorum’da oynanacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, son 16 turu maçında Ordugücü’nü eleyen Ordu Parsspor ile Selçuklu Dumlupınarspor’u mağlup eden Ankara Metropolspor arasındaki çeyrek final maçı 18 Mayıs Pazar günü Çorum’da oynanacak. Devane Sahası’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.

Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmanın galibi 2.Lig’e yükselme yolunda yarı final bileti alacak.

Kadınlar 3.Lig Play-Off mücadelesinde yarı final maçları 25 Mayıs’ta, final ise 1 Haziran’da oynanacak.