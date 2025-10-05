Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, 3-1 kazanılan Manisa FK maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu sezon Süper Lig’e çıkacaklarına bir kez daha vurgu yaparken, teknik heyet ve futbolcuları kutladı.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ARCA Çorum FK’mız, Manisa FK karşılaşmasından 3 puanı 3 golle alarak hepimizi mutlu etti.

İlk yarı ortaya koyduğumuz müthiş oyun sonucunda bulduğumuz 3 gol maçın fişini çekse de ikinci yarı düşürdüğümüz tempo kalemizde gol görmemize sebep oldu.

Ancak 4 haftadır puan kaybeden takımımız sahaya ruhunu koyduğunda nasıl sonuçlar aldığımızı bir kez daha görmüş olduk. Tüm Çorum FK camiasına ilk günden beri vurguladığım bir şeyi tekrar vurgulamak istiyorum. Bu takım bu sene Süper Lig’e çıkacak! İlk 45 dakika oynadığımız oyunu 90 dakika boyunca önümüzdeki tüm maçlarda sergileyip hedefimize adım adım yürüyeceğiz.

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve muhteşem taraftarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.