Özellikle 10 kişi kalana kadar mükemmel oynadıklarını kaydeden Muhsin Dere, “Çorum FK’mızı, Başkentte, zorlu Gençlerbirliği deplasmanında ağırladık. 10 kişi kalana kadar mükemmel bir futbol oynadığımız karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Yönetim, teknik heyet, futbolcularımız ve Eryaman Stadı’nda bize ayrılan tribünleri dolduran muhteşem taraftarımızı tebrik ediyorum.

Takımımız her geçen gün daha güzel bir futbol oynuyor. 1.Ligdeki ilk sezonumuzda en azından play off oynayacağız” ifadelerini kullandı.