CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Belediye Meclisi Üyesi Sedat Genç ve Duran Arslan’la birlikte, Çorum’un Yaşayan Efsanesi Dr. Rifat Patır’ı, Çorum Barajı’na hakim “Kartal Yuvası” olarak bilinen bağ evinde ziyaret etti.

Ziyarette, Dr. Patır’ın yeğeni, iş insanı Nihat Malatyalı da bulundu.

Milletvekili Tahtasız, Dr. Rifat Patır’ın geçmişte CHP İl Başkanlığı görevinde de bulunduğunu hatırlatarak, “Gariban Doktoru” unvanıyla nam salmış “asırlık çınar” Dr.Rifat Patır’ın, yalnız Çorum’un değil, Türkiye’nin de gururu olduğunu söyledi.