Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM’de yaptığı konuşmada Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’lı Çorum’a davet etti.

Tahtasız, “Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sesleniyorum: Sayın Bakan, gel, Çorum'u beraber gezelim, sizin belirlediğiniz bir köyümüze gidelim ve o köyde çiftçilerimizin neler yaşadığını, hangi sorunları yaşadığını birlikte araştıralım çünkü bu Meclis kürsüsünden ne kadar size anlatsak anlamıyorsunuz” dedi.

Süt fiyatlarının düşüklüğüne dikkat çeken Tahtasız, iktidarın inekleri vatan haini, ineklerin memesinden akan sütü de enflasyonun sebebi gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Sayın Bakan gelin, 1 litre sütle 1,5 kilo yem almak isteyen süt üreticisinin ve ürettiği arpayla, buğdayla bir bardak çay içemeyen çiftçimizin sorununu beraber yerinde gezelim ve bu çiftçimizin feryadını dinleyin. Eğer siz çiğ süt fiyatını 22 TL yapmazsanız bu ineklerimiz gene kesime gidecek ve bu çiftçimiz size hakkını helal etmiyor, diyor ki: ‘Bizim ineklerimiz vatan haini mi? Bizim ineklerimizin memesinden akan süt enflasyonun sebebi midir ki bu süte bu kadar düşük fiyat veriyorsunuz ve bizi mağdur ediyorsunuz?’ Çiftçimizin sesini duyun.”