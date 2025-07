İkinci OSB, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın önerisi üzerine Çorum-Samsun Karayolu 30. kilometrede Konaklı Mevkii, Ayvalık, Tanrıvermiş ve Pınarbaşı köyleri civarında yer alan 280 hektarlık alanda kurulacak. Samsun Limanı’na ve Merzifon Havalimanı’na yakınlığı, taşlık ve yapılaşmaya uygun zemine sahip olması ve çevresinde nüfus olarak büyük köylerin yer alması OSB’de yer alacak işletmeler için büyük bir avantaj sağlamış olacak. OSB’nin kurulacağı 2 bin 800 dönümlük alana ek olarak 1.500 dönümün üzerinde genişleme alanı da bulunuyor.



İKİNCİ OSB İÇİN TOPLANDILAR



İkinci OSB’nin kurulmasıyla ilgili, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, İkinci OSB’nin yönetiminin; Çorum Valiliği İl Özel İdaresi, Çorum Belediyesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın eşit ortaklığıyla ve her kurumdan 5’er temsilcinin yer alacağı toplam 15 kişilik bir kurucu yönetimin oluşturulmasına karar verildi. Toplantıda, üç kurumun sadece yönetimde değil, mali katkıda da eşit şekilde yer alması kararlaştırıldı. Buna göre, İkinci OSB’nin kuruluş süreci için her kurum 6 milyon 559 bin TL katılım ücreti ödeyecek.



“İKİNCİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGEMİZ HAYIRLI OLSUN”



Çorum İkinci Organize Sanayi Bölgesi’nin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz dönemde bu alanı kendisinin önerdiğini belirterek, “Bu bölgenin sanayiye uygun olduğunu teknik ve coğrafi şartlarıyla birlikte değerlendirdik. Samsun limanına ve havaalanına yakınlığı, çevresinde iş gücü potansiyeli barındıran büyük köylerin bulunması gibi avantajları göz önünde bulundurarak burayı teklif etmiştim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onay vermesiyle birlikte bu önerimiz somut bir yatırıma dönüşmeye başlıyor. Bundan dolayı da ayrıca mutluluk duyuyorum.” dedi.



ORTAK YÖNETİMLE KURULUYOR



Yeni OSB’nin üç kurumun eşit ortaklığında kurulacağını açıklayan Başkan Aşgın “Çorum Valiliği İl Özel İdaresi, Çorum Belediyesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın eşit ortaklığında kurulacak. Her kurumdan beşer temsilcinin yer alacağı 15 kişilik kurucu yönetim kurulacak.” dedi.



ÇORUM BELEDİYESİ’NİN 5 ÜYESİ MECLİS TOPLANISINDA BELİRLENECEK



Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin de yönetimde yer alması için gerekli süreci başlattıklarını ifade ederek, “8 Temmuz Salı günü yapacağımız Belediye Meclisi toplantısına ilave gündem maddesi sunarak, yönetim kurulunda görev alacak beş meclis üyemizi belirleyeceğiz.” dedi.



ÇORUM SANAYİSİNİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK



Yeni kurulacak karma nitelikli OSB, sadece Çorum’un merkez OSB’sine değil, aynı zamanda Sungurlu, Osmancık ve İskilip OSB’lerine de önemli bir tamamlayıcı olacak. Başkan Aşgın “İkinci OSB’nin kurulmasıyla birlikte Çorum genelinde toplam beş organize sanayi bölgesine ulaşmış olacağız. Bu tablo, şehrimizin üretim, istihdam ve sanayi alanında ne kadar geliştiğinin somut bir göstergesidir.” dedi.



ŞİMDİDEN YOĞUN TALEP VAR



OSB alanının onaylandığının duyurulmasıyla birlikte yatırımcılardan yoğun başvuru alındığını belirten Başkan Aşgın, “Sanayicilerimiz şimdiden büyük ilgi gösteriyor. Çok kısa sürede bu alan faaliyete geçerek şehrimize katma değer sağlamaya başlayacak.” diye konuştu.



BAŞKAN AŞGIN’DAN TEŞEKKÜR



Başkan Aşgın, sürece destek veren isimlere de teşekkür ederek, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, Valimiz Sayın Ali Çalgan’a, Çorum Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Vahit Kayrıcı ile önceki dönem Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya, teşekkür ediyorum. İkinci Organize Sanayi Bölgesi şehrimize hayırlı olsun. Bu yatırım, Çorum’un geleceğine yapılmış güçlü bir yatırımdır.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi