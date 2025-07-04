Çorum Sanayi Sitesi Ahi Evran Camii karşısında hizmete giren Harun Usta Pasta & Börek, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Tatlıdan böreğe, sıcak ve taze ürünleriyle dikkat çeken işletme, “Daha fazla lezzet, daha fazla mutluluk için hizmetinizdeyiz” sloganıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Açılışa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ile Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun katıldı. Katılımcılar, Harun Usta’nın lezzet yolculuğunda başarılar dileyerek kurdeleyi birlikte kesti.

İş yeri sahibi Harun Kasırga, açılışta yaptığı konuşmada “Güne tatlı bir başlangıç yapmak ya da sıcacık bir ara öğün için herkesi yeni mekânımıza bekliyoruz” diyerek, kaliteli ürün ve samimi hizmet anlayışıyla Çorum halkına en iyisini sunacaklarını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi