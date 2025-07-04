YAZILIKAYA Yayın Kurulu Üyesi Elif Kaymazlı, üçüncü romanı “Nana’ya Mektuplar” için 5 Temmuz Cumartesi günü Emin Kitabevi Eşrefhoca Şubesi’nde düzenlenecek imza gününde Çorumlu okurlarıyla bir araya geliyor.

Saat 16.00’da başlayacak etkinlikte, Elif Kaymazlı kitabını imzalarken, aynı zamanda katılımcılarla edebiyat, müzik ve şiir dolu samimi bir atmosfer paylaşacak. Etkinlikte türküler söylenecek, şiirler okunacak, kurabiye kokuları eşliğinde kelimelerle dolu sıcak bir buluşma yaşanacak.

Yazar Kaymazlı, davetinde şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte susup birlikte duyalım istiyorum; kelimelerin gölgesinde biraz soluklanalım. Gönlünüzden bir parça zaman ayırabilirseniz, kalbinize ayrılmış bir sandalye çoktan hazır.”

Edebiyata ve güzel söze gönül veren herkes, bu anlamlı buluşmaya davetli.

Muhabir: Haber Merkezi