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Cumhuriyet’in 100’ncü yılına erişmenin gururu ve onurunu yaşadıklarını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ve bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

100’üncü yılın 100 yıl boyunca unutulmayacak şekilde büyük bir coşku ve heyecanla kutlanması gerekirken, çeşitli vesile ve bahanelerle bu kutlamaların gölgelenmesinin halkımızı derinden yaraladığını kaydeden Tahtasız, “Her ne kadar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları gölgelenmeye çalışılsa da bizler tüm heyecanımızla, tüm varlığımızla, halkımızla beraber sokaklarda olacağız. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırıncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni muassır medeniyetler seviyesine çıkarıncaya dek durmadan çalışacağız.

Bizlere bu cennet vatanı bırakan atalarımıza ne kadar teşekkür etsek, Cumhuriyeti hayata geçiren ilk ülkelerden biri olarak ne kadar övünsek, eşitliği, insan hak ve özgürlüklerini koruyan ve yaşatan, laikliği devletin ana omurgası haline getiren bu rejimle ne kadar gururlansak azdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyet ilelebet yaşayacak ve payidar kalacaktır.’ Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın demokrasi. Ülkemiz, milletimiz yüzyıllar boyu var olsun. En büyük bayram Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.