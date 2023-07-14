Genel Merkez tarafından mevcut milletvekili ve eski milletvekillerinden oluşan 31 kişilik Parti Denetmeni, Türkiye’nin çeşitli illerinde görevlendirildi. Parti denetmenleri görevlendirildikleri illerde İl Başkanı ve İlçe Başkanları’nı dinleyerek, başlayan mahalle delege seçimleri öncesinde şeffaflık ve demokrasi vurgusu yaptılar.

5 İL ZİYARET EDİLDİ

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, beraberinde önceki dönem Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile birlikte iki gün boyunca 5 ili ziyaret etti. Tahtasız ve Göker, il ve ilçe başkanlarına en az 5 üyesi olan her mahalleye ayrı bir sandık kurulması, delege seçimlerinin en az bir hafta öncesinden tüm üyelere duyurulması ve seçimlerin Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesi yönündeki yönetmeliği hatırlattılar.

İl ve ilçe başkanlıklarının gelir gider defterlerini de inceleyen CHP Milletvekilleri, başkanların sorun ve taleplerini dinleyerek Genel Merkeze iletmek üzere raporlaştırdılar.