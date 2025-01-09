Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, sözde tasarruf tedbirleri kapsamında aralarında Çorum’da yıllardır faaliyet gösteren 5 mal müdürlüğü olmak üzere Türkiye genelinde 114 mal müdürlüğünün kapatılmasına tepki gösterdi. Tahtasız, “Bu iktidar tasarruf diye millete veriyor talkını kendileri yutuyor salkımı. Her zaman dediğimiz gibi tasarruf yapılacaksa Saray’dan başlasınlar, lüks makam araçlarından, koruma ordularından başlasınlar. Devletin halka sunduğu hizmetlerden tasarruf yapmaya kalkışmasınlar” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’da kapanacak müdürlüklerin listesi hazırlanarak Bakanlık makamına sunulduğunu ifade ederek, Çorum Vergi Dairesine bağlı olarak hizmet veren Kargı, Dodurga, Oğuzlar, Laçin ve Uğurludağ mal müdürlüklerinin kapatılmak istendiği bilgisini verdi.

“KARARDAN VAZGEÇİLMELİDİR”

Kapatılan mal müdürlüklerinin Osmancık ve İskilip’e bağlanacağını belirten Mehmet Tahtasız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Devletin kaynaklarını 23 yıldır çarçur eden iktidar bu kaynaklar tükenince gözünü yine vatandaşın cebine dikti. Vatandaşı vergi yükü altında ezmek de yetmemiş olacak ki vatandaşa sunduğu hizmetlerden de sözde tasarruf yapmaya başladı. Türkiye genelinde 114 mal müdürlüğünü kapatmaya hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kapatılacak mal müdürlükleri içerisine Kargı, Dodurga, Oğuzlar, Laçin ve Uğurludağ ilçelerimizi de ekledi. Kargı, Dodurga, Oğuzlar ve Laçin mal müdürlüklerinin Osmancık mal müdürlüğüne, Uğurludağ mal müdürlüğünün de İskilip’e bağlanacağı ifade ediliyor.

Bu ilçelerimizde çok sayıda vergi mükellefi var. Bunun yazı var, kışı var. Mal müdürlükleri kapatıldığı takdirde 5 ilçemizdeki vatandaşlar mağdur olacak. Tasarruf yapılacaksa Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bakanlıklar ve kamu kurum kuruluşlarında özellikle mal ve hizmet alımları ile temsil ve ağırlama giderlerinden, makam aracı ve koruma giderlerinden başlanmalıdır. Beşli çetelerin silinen milyarlık vergi borçları yeniden tahsil edilmelidir. İktidar esnafı, tüccarı, iş insanlarını rahatlatacak bir önlem almadığı gibi yıllardır süregelen hizmetleri de geri çekmenin derdinde. Vatandaşa tasarruf adı altında sunulan, ama aslında ekstra külfetler getiren bu tür işler derhâl son bulmalıdır.”

Editör: Haber Merkezi