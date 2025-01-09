Yaşanan olayda üyesinin geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde rahatsızlığı nedeniyle önce tedavi gördüğünü daha sonra da ameliyat olduğunu belirten Selim Aydın, “İleri tarihteki kontrolleri neticesinde doktor tarafından üyemize “durum bildirir raporu” düzenlenmiştir. Raporda “çalışmasına dikkat etmesi, ağır kaldırmaması, ağır kaldırdığında sağlık sorunları yaşayacağı, bunun da iyileşme sürecini uzatacağını belirtmişlerdir. Durumun ciddiyeti ve rapora istinaden talepleri okul müdürlüğüne dilekçe ile bildirilmesine rağmen okul müdürü üyemizin sağlık durumunu dikkate almamış, gereğini yapmamış ve raporun sahte olduğunu düşünerek İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile heyette incelenmesini yazılı talep etmiştir. Üyemiz bir yandan sağlık sorunları ile uğraşırken, bir yandan da okul müdürünün keyfi uygulamaları ve mobbing arzusu neticesinde, tarafına tebliğ edilen yazı doğrultusunda, anılan hastaneye giderek heyete gözükmüştür. Heyet, alınan raporun doğruluğunu ve sağlık sorunlarının ciddiyetini onaylamıştır” dedi.

Okul müdürünün durum bildirir raporunun heyete sevk edilemeyeceğini bilmesine rağmen hiçbir iyileştirme yapmadığını ileri süren Aydın, “Kamuda yöneticilik, sadece kamu çalışanlarının idari ve özlük işlerini yönetmek değildir. Aynı zamanda kendine bağlı personelin kaygılarını, hassasiyetlerini, sağlık durumlarını uygun bir biçimde yöneterek kamu görevi ifa etmektir. Yöneticiler bu konuda daha dikkatli davranmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’e de tepki gösteren Aydın, şunları söyledi:

“Okul müdürü bu dilekçe üzerine işlem yapmadığı gibi üyemizin almış olduğu durum bildirir raporunu incelenmek üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkini istemiştir. Üyemiz buna istinaden, 19.11.2024 tarihinde hastaneye başvuru yapmış, heyet için 1250 TL ödeme yapmıştır. Tüm bu süreç devam ederken resmi yazı ile okul müdürlüğü üyemize “hastaneye gitmediğiniz tespit edilmiştir “ diye yazı tebliğ etmiştir.

İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir ise cevap yazısında şahsın hastaneye gitmediğini belirtmiştir. Tüm kayıtlar ortadayken, ücret ödenmiş, yedi doktora muayene olmuş ve heyet raporu onaylanmış olmasına rağmen her şeyi görebilecek bir imkâna sahip olan Sayın Zehir, neden böyle bir yazı yazmıştır? Bu durum ya Sayın Zehir’in kurumuna hâkim olmadığını göstermektedir ya da bu cevabı bilerek ve isteyerek verdiğini göstermektedir. Her hâlükârda devletimizin diğer bir kurumunu yanıltmış, yalan yanlış yazılarla güveni sarsmıştır. Üyemizin psikolojisinin bozulmasına sebep olmuştur. Ne olursa olsun yaptıkları suçtur.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ