Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, içecek sektöründe yapılan yeni fiyat artışlarını duyurdu. Dündar, özellikle Coca Cola, Fanta ve Sprite gibi popüler içeceklerde önemli zamların geldiğini belirtti.

330 ML’LİK İÇECEKLERDE YÜZDE 16,6'LIK ZAM

Yeni fiyat listelerine göre, 330 ml’lik Coca Cola, Sprite ve Fanta içeceklerinin fiyatları 30 TL'den 35 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, içeceklerde yüzde 16,6 oranında bir zam anlamına geliyor.

KÜÇÜK BOY İÇECEKLERDE DAHA YÜKSEK ZAM

200 ml’lik Coca Cola, Sprite ve Fanta da fiyat artışından nasibini aldı. Bu içeceklerin fiyatları 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi. Yüzde 25 oranındaki bu zam, küçük boy içecek tüketicilerini etkileyen bir değişiklik oldu.

CAPPY MEYVE SUYU FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Ayrıca, 330 ml'lik Cappy kutu meyve suyunun fiyatı da 30 TL'den 35 TL’ye yükseldi. Bu artışla birlikte, meyve suyu severler de fiyatların yükseldiğini fark etti.

TÜKETİCİ TEPKİLERİ ARTIYOR

Fiyat artışlarının ardından, tüketicilerin sosyal medya ve çeşitli platformlarda tepkilerini dile getirdi. Özellikle düzenli içecek tüketicileri, bu zamların bütçelerine olan etkisini tartışmaya başladı.