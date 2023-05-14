Eşi Perinay Tahtasız ve kızı Yaren ile birlikte oyunu sandığa atan CHP adayı Mehmet Tahtasız’a CHP İl Başkanı Ümit Er, Millet İttifakı'nın Milletvekili Adayları, İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da eşlik etti.

Mehmet Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Can yoldaşım Perinay ve kıymetli kızım Yaren, Millet İttifakı'nın Milletvekili Adayları, İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile birlikte Kocatepe İlköğretim Okulu’nda oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sevgi ve hoşgörü kazanacak” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)