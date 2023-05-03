Esnafı, alışveriş pazarını, sivil toplum kuruluşlarını, kıraathaneleri ve diğer kuruluşları ziyaret ederek ilçenin nabzını yoklayan ve Millet İttifakı iktidarında hayata geçirilecek projeler hakkında özet bilgiler veren Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, yoğun ve sıcak ilgi ile karşılandı.

Ortaköy’de saha çalışması yapan Millet İttifakı temsilcileri, ilçenin hak ettiği yatırımları alacağını ve hep birlikte kalkınma hamleleri uygulayacaklarını dile getirdi.

Zamlardan, hayat pahalılığından, kutuplaştırma, ötekileştirme, savaş ve şiddet politikalarından dert yanan Ortaköylüler, 14 Mayıs seçimlerini bir umut olarak gördüklerini dile getirerek, barış, adalet, huzur ve ekonomide istikrar istediklerini ifade etti.

Tahtasız ise Millet İttifakı iktidarında toplumun tüm kesimlerinin yüzünü güldürecek tedbirleri hayata geçireceklerini, ülkeyi hep birlikte, ortak akılla yöneteceklerini söyledi.

Ortaköy ziyaretinde Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız’a, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, CHP Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, CHP Milletvekili Aday Adayı Özge Yıldırım, CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı partililer de eşlik etti.

(Haber Merkezi)