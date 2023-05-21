Beraberinde İl Başkanı Ümit Er ve Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ile birlikte Sungurlu İlçesi’nin köylerini ziyaret eden Tahtasız, bölgenin sorun ve taleplerini dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

Köy halkı, Tahtasız ve beraberindekilere yoğun ve sıcak ilgi gösterdi.

Tahtasız ve İl Başkanı Ümit Er, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinin önemi üzerinde durarak, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

Vatandaşlarla sohbet eden, sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Milletvekili Mehmet Tahtasız, sorunların çözümü noktasında çaba göstereceğini ve Çorum’un, üreticilerin, halkın beklentilerine kavuşması, hakkını alması için Meclis’te mücadele edeceğini bildirdi.

ARİFEGAZİLİ TEKRAR BELDE OLMAK İSTİYOR

Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar, köyün temel problemleri hakkında bilgi vererek, daha önce belde statüsü iken köye dönüştürüldüklerini, belde olarak tekrar açılmak istediklerini bildirdi.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ise Arifegazili’nin tekrar belde olması için gereken çalışmaları yapacaklarını ifade etti.