Cumhuriyet Halk Partisi (CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Türkiye’nin en büyük ikinci barajı ve hidroelektrik santrali olan Keban Barajı’nda yaşanan su sızıntıları nedeniyle her yıl milyonlarca kilovat enerji kaybı oluştuğunu bildirdi.

Sayıştay’ın Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) raporu hakkında bilgi veren Tahtasız, “Hidroelektrik santrallerinde, baraj dip savaklarından, su iletim yollarından, baraj gövdesi çatlaklardan, kelebek vana ve ayar kanatlarından kaynaklanan su sızıntı ve kayıpları bulunuyor, üretimde kullanılamayan bu kaçaklar nedeniyle de verim kaybı yaşanıyor” dedi.

Tahtasız, enerjide dışa bağımlı olan ülkemizde Keban Barajı’ndaki sızıntının giderilmemesi nedeniyle asgari 400 milyon liralık bir kaybın oluştuğunu söyledi.

Sayıştay’ın EÜAŞ yönetimini uyarmasına rağmen barajlardaki sızıntılar için önlem alınmadığı bu nedenle her yıl milyonlarca kilovatsaat elektrik kaybının yaşandığı ifade eden Mehmet Tahtasız, “Ülkemizde hem su çok kıymetli hem de dışa bağımlı olduğumuz elektrik enerjisi çok kıymetli. Buna rağmen barajlardaki su sızıntıları nedeniyle 2024 yılında 188 milyon 165 bin 805 kilovatsaat enerji adeta çöpe gitmiş. Bu elektrik kaybının yüzde 93’üne tekabül eden 176 milyon 212 bin 649 kilovatsaati Keban Barajı’ndaki sızıntıdan kaynaklanıyor” dedi.

Keban Barajı’ndaki sızıntı nedeniyle oluşan elektrik kaybının Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin binde ikisine denk geldiğini dile getiren Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Kayıp kaçaklar hariç sadece Keban Barajı’ndaki sızıntıdan dolayı her yıl boşa giden 176.2 milyon kilovatsaat elektrikle 65 bin hanenin bir yıllık elektrik gideri karşılanabilirdi. Yine boşa giden bu elektrikle; 35 fabrikanın veya 18 büyük çaplı devlet hastanesinin 1 yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilirdi. Öte yandan elektrik enerjisine dönüştürülemeyen bu kayıp nedeniyle EÜAŞ’da satacağı elektrikten zarar etmiş oluyor. Halkımız yüksek tutarlı elektrik faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünürken, emeklimiz battaniyenin altında ısınırken her yıl göz göre 400 milyon değerindeki elektrik çöpe atılması kabul edilemez. Bu iktidar bir Keban Barajı yapamadı ama bari tamiratını yapsın. Ne suyumuz boşa ne elektriğimiz çöpe gitsin.”

Muhabir: Haber Merkezi