CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, partisinin olağanüstü kurultayına katıldı. Kurultayda oyunu kullandıktan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Tahtasız; “19 Mart darbesini planlayanlar kaybedecek. Biz kazanacağız, millet kazanacak” diye konuştu.

Mehmet Tahtasız, CHP’nin Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde iktidar yolunda ilerleyeceğini ve bu süreçte her türlü zorlukla cesaretle mücadele edeceklerini vurguladı. “1171 oyla güven tazeleyen Genel Başkan Özgür Özel ve tüm kurultay delegelerimizi yürekten kutluyorum” şeklinde konuşan Tahtasız, demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşacağından emin olduklarını ifade etti.

Tahtasız, CHP’nin ülke genelinde güçlü bir değişim yaratacağına inandığını belirterek, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde bu zam ve zulüm düzenine son vereceğiz. Partimizi iktidara taşıyacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin önemine değinen Mehmet Tahtasız, “Hep birlikte ülkemizi şaha kaldıracağız. CHP kazanacak, Türkiye kazanacak. Bizi hiçbir güç durduramaz. Çünkü irade millettir, asıl güç millettir” diyerek, CHP’nin iktidar yürüyüşünü kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ