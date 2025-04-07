Edeviye & Erol Bozkurt çiftinin oğulları Atakan Bozkurt ile Vicdan & eğitimci Mustafa Fuçular çiftinin kızları Güntülü Nur Fuçular için Yıldız Park’ta görkemli bir düğün töreni düzenlendi.

Düğüne; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Burak Küçükbenli, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Çilingirciler ve Sobacılar Odası Başkanı Hasan İlhan, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı İbrahim Kabalak, Mecitözü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Öz, Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Par Plastik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yaşar, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Yönetim Kurulu üyeleri, oda üyesi esnaf, Bozkurt ve Fuçular ailelerinin yakın akraba ve dostları ile çok sayıda davetli katıldı.



Salonun tıklım tıklım dolduğu düğün töreninde genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Aşgın kıyarken, gelin ve damadın şahitliklerini ise İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve iş insanı Kadir Karakuş yaptı. Başkan Aşgın, evlilik cüzdanını her zaman olduğu gibi geline takdim ederken, ayrıca Türk bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve nikah defterini imzaladıkları kalemi gelin ve damada hediye etti.

Canlı müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar doyası eğlenen davetliler, Atakan ile Güntülü çiftinin mutluluğuna ortak olurken, Çorum eski Valisi Mustafa Çiftçi ise gönderdiği çelenk ile genç çiftte mutluluklar diledi.