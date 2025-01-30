Milletvekili Tahtasız, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada; “Sözde tasarruf tedbirleri çıkaran Cumhurbaşkanı, sarayda 2.750 emeklinin maaşına denk gelecek tutarda günlük 34 milyon TL harcayan Cumhurbaşkanı, kendi harcamalarından etmediği tasarrufu yatırımlardan ediyor” dedi.

Mehmet Tahtasız konuşmasında Çorum’da söz verildiği halde yapılmayan göletlerden de bahsetti.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bolu'da hayatını kaybeden 78 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerin yüreğinin biraz olsun soğuması için sorumluların acilen gerekli cezayı almasını beklediğimizi ifade ediyorum. Sözde tasarruf tedbirleri çıkaran Cumhurbaşkanı, sarayda 2.750 emeklinin maaşına denk gelecek tutarda günlük 34 milyon TL harcayan Cumhurbaşkanı, kendi harcamalarından etmediği tasarrufu yatırımlardan ediyor.

Çorum ilimizde birçok yatırım, tabelalarda kalmış durumda. Uğurludağ ilçemizdeki Başkışla Göleti, Çorum merkezdeki Selvan ve Harmancık Göletinin ihalesi yapıldı, tabelalar çakıldı ancak ödenek verilmediği için bir çivi dahi çakılamadı. Başkışla Göleti için yıllardır söz verildi ama ihalesi 2023 yılında yapıldı. Uğurludağ Belediye Başkanı da "İhale yapılsın, ilk kazma vurulsun deve keseceğim." diye söz verdi. Gelinen noktada Başkanın elinde deve kaldı. Yatırımları tabelalarda bırakan AKP'ye sesleniyorum: İlk genel seçimlerden sonra siz de tabela partisi olacaksınız.”

Editör: HABER MERKEZİ