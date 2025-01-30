Ziyarette, İlim Yayma Cemiyeti’nin yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Aşgın, Şahin Çalışkanoğlu ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Aşgın, Çorum’daki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin önemine değinerek, şehrin kalkınması adına bu tür ziyaretlerin değerli olduğunu belirtti.

Bilindiği gibi Şahin Çalışkanoğlu’nun yeniden başkanlığa seçildiği İYC Çorum Şubesi yeni yönetimde “Mustafa Eker, Ubeydullah Ahıskalı, Mehmet Ziya Hoşbaş, Ertuğrul Eren, Adem Sadal, Mustafa Mansur Yalvaçer; Denetim Kurulu’nda İlhan Çakıcı, Hakkı Samed Çinkaya ve Hasan Demirer; Şube Müşavere Heyeti’nde ise Halil İbrahim Aşgın, Mustafa Tuzcu, Mustafa Aydın Hoşbaş, Veysal Yetik, Bekir Yıldırım, Hamza Yıldız, Faruk Özyılmaz, Orhan Horan, Ömer Kılıç, Cemal Ersoy, Hüseyin Kılıç, Bahadır Şimşek ve İbrahim Ethem Demirci yer almıştı.

Editör: HABER MERKEZİ