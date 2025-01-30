Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ile bir araya gelerek, sanayi esnafının sorunlarını ve ihtiyaçlarını görüştü.

Toplantıda, sanayicilerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri üzerine görüşmeler yapıldı. Belediye Başkanı Aşgın, esnafın her zaman yanlarında olduklarını ve sorunların çözülmesi noktasında her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret için Oda Başkanı Uzun’a teşekkür eden Başkan Aşgın, sanayi sektörünün Çorum’un ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ