Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin gerçekleştirdiği faaliyetler ve kadınların toplumsal hayatta daha etkin rol alması için yürütülen projeler hakkında Vali Çalgan bilgilendirildi.

Ziyaretin ardından, Çorum’daki kadınların güçlendirilmesine yönelik işbirlikleri ve derneğin gelecekteki projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Çalgan, KADEM’in çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişiyle son buldu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ