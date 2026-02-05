Sanayi alanları Master Planını’nın ilk fazında toplam 13 ili kapsayan Samsun-Mersin hattında; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturuldu. Ülke genelinde yer alan OSB'lerin ortalama 11 katı büyüklüğüne ulaşacak bu alanlarda mega endüstri bölgeleri inşa edileceği açıklandı. Ancak bu hattın tam merkezinde yer alan Çorum, sanayi koridoruna dahil edilmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Çorum'un Sanayi Koridoru olarak nitelendirilen Mega Endüstri Bölgeleri projesinde yer almamasını eleştirdi.

Hititlerin başkenti Çorum’un 2025 yılında ihracatta Türkiye genelinde 12'nci olduğunu, Karadeniz bölgesindeki birinciliğini yıllardır kimse kaptırmadığını ifade eden Mehmet Tahtasız, buna rağmen Çorum’un devlet yatırımlarından hak ettiği payı yıllardır alamadığını vurguladı.

“ÇORUM MUTLAKA YER ALMALIDIR”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“2023 seçim beyannamemizde yer alan Anadolu'nun kalkınma projesi olan Mersin Limanı Aksaray üzerinden Samsun ve Trabzon Limanı'na bağlanmalıdır. Demiryolu ve havalimanı olmadığı hâlde Çorumlu sanayici üretiyor, ekonomiye katkı sağlıyor ancak bu iktidar tarafından cezalandırılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca açıklanan Mega Endüstri Bölgeleri kurulması planlanan 13 il içerisinde Çorum'a maalesef yer verilmedi. Samsun'dan Mersin'e uzanan kuzey güney hattı Çorum'dan geçiyor, hattın merkezinde Çorum var ama açıklanan sanayi koridorunda Çorum yok.”

“Bu nasıl bir planlamadır ki iktidarın Çorum'dan alıp veremediği nedir ki sanayi koridoru içerisinde Çorum yer almamıştır” diyen Mehmet Tahtasız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a seslenerek Çorum'u sanayi koridoruna mutlaka dâhil edilmesi gerektiğini vurguladı.

