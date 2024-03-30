CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın katılımı ile Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı'ndaki mitingde konuşan Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Belediye Başkan adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu için vatandaşlardan destek istedi.



“Hesap Sormaya Var mısınız?” diyerek sözlerini sürdüren Milletvekili Tahtasız konuşmasında şu görüşlere yer verdi; “

Bu seçimde; Oy yoksa hizmet de yok diye halkı tehdit edenlerden, Suriyeliler’e yılda 11 milyar dolar harcayıp, Emeklilerimizi açlık sınırının altında maaşa mahkum edenlerden, Çay-Simit hesabı ile iktidara gelip emekliye çay-simit satsın diye akıl verenlerden, Madenlerimiz yabancılara peşkeş çekip, yandaş şirketlerin milyarlık vergi borçlarını silenlerden, Mazota, gübreye, ilaca yüzde 100’den fazla zam yapıp, çiftçinin ürününü yok pahasına satmasına neden olanlardan, Bir litre çiğ sütün maliyeti 16.5 lira iken, 13.5 lira fiyat açıklayarak damızlık hayvanların kesime gitmesine göz yumanlardan,

300 binden fazla öğretmenin mesleğini yapmasına engel olanlardan, 13 branşta 920 bin sağlıkçının atamasını yapmayanlardan, Torpilli mülakatlarla gençlerimizin haklarını çalanlardan, Kamu mühendislerini hor görenler, yeni mezun mühendisleri yok sayanlardan, 1 günle 17 yıl sonra emekliliğin yolunu açanlardan, Staj ve çıraklık mağdurlarının sesini duymayanlardan, Esnafa 7200 prim gün sözü verip sonra kulağının üstüne yatanlardan, İşsizliği tırmandırarak gençlerimizi suça yönlendirenlerden, Ülkemizi uyuşturucu cenneti haline getirenlerden, Güzel ülkemizi yoksulluk-yasaklar ve yolsuzluk sarmalına itenlerden hesap soralım”