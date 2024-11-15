Fuarda yerini alan Vakıf 19 standını da ziyaret eden Mehmet Tahtasız, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan’a kentin tanıtımına sunduğu katkılar için teşekkür etti.

Çorum’un sadece Vakıf 19 standıyla tanıtılmasını eleştiren Mehmet Tahtasız, “7500 yıllık tarihi olan Hattilerin ülkesi Hititlerin başkenti tarihteki ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş barış antlaşmasının imzalandığı bir kenti turizm fuarında hak ettiği temsil düzeyinde görememek bizi üzdü. Fuarda doğal olarak gözlerimiz Çorum Belediyesi’ni ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nü aradı ama ne yazık ki göremedik” dedi.



Çorum sevdalısı Alper Bilan’ın Vakıf 19 olarak büyük bir mücadele verdiğini ancak gerekli desteği göremediğini ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

VAKIF 19’A TEŞEKKÜR

“Ankara’daki bu uluslararası fuara 15 elçilik ve farklı illerden vali ve belediye başkanı düzeyinde katılım oldu. Belediyeler ve il kültür turizm müdürlükleri açtıkları stantlarla yerli ve yabancı ziyaretçilere şehirlerini tanıttılar. 7500 yıllık tarihi ile Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen tarihi yerlerinden biri olan Çorum’un tanıtımı sadece Vakıf 19 aracılığıyla Vakıf Başkanı Alper Bilan’ın çabalarıyla yapıldı. Çok sayıda belediye başkanının bizzat gelerek kentlerini tanıttıklarını biliyorum. Ancak ne yazık ki Çorum’dan ne belediye başkanı geldi ne de fuar da belediyenin standı açıldı. Yine fuarda Çorum İl Kültür Turizm Müdürlüğü yoktu. Özellikle elçiliklerin ve yabancı misyonun bulunduğu başkentimizde yapılan bu tür tanıtım fuarlarına Çorum kültürünü, tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak için neden kimse katılmıyor? Bu kenti kim tanıtacak? Bu tür kaliteli fuarlarda bizim ilimizdeki temsil edilmeli. Vakıf 19 yönetimi ve başkanına kentimizin tanıtımı için gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür ediyorum. Gözlerimiz Çorum Belediyesi’ni aradı göremedik. Gözlerimiz Çorum İl Kültür Turizm Müdürlüğünü aradı, göremedik. Edindiğim bilgiye göre fuarı düzenleyen firma İl Kültür İl yetkililerine firma bizzat ulaşmış ama buna rağmen gelmemişler. İl kültür müdürlüğü hiçbir ilçe belediyesine Fuar etkinliğini duyurmamış. Güney Kore’ye tanıtıma giden il kültür turizm müdürünü Çorum’a 2.5 saat olan Başkente de tanıtım için bekliyoruz.”