Geceye federasyona bağlı Çorum, İstanbul Bakırköy, İstanbul Ümraniye, Ayvalık, Ankara Batıkent, Adıyaman, Batman, Bursa, Çaycuma, Devrek, Kayseri, Kayseri Zicev, İstanbul, Diyarbakır Zihinsel Özürlüler Derneği, Eskişehir Sessiz Meleklerin Sesi Derneği yönetici ve üyeleri, Türkiye Sakatlar Federasyonu yönetimi ve konfederasyona bağlı federasyon başkanları katıldı.

Federasyon Başkanı Aynur Dazkan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde yapılan geceye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP 27. Dönem Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da katıldı. Ankara’daki etkinlikte Çorumlular’ın yakından tanıdığı ve sevdiği Çorum Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı ve Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları da hazır bulundu.

TAHTASIZ: “ENGELLİLER

BAKANLIĞI KURULMALI”

Etkinliğe eşi Perinay Tahtasız ile birlikte katılan Çorum Milletvekili Tahtasız, yaptığı konuşmada engelli bireylerin her zaman yanında yer aldıklarını vurgulayarak, “Bizi burada ağırladıkları için Zihinsel Özürlüler Federasyonu’na çok teşekkür ediyorum. Tüm engelleri aşarak Ankara’ya gelen ve gönüllerince eğlenen çocuklarımıza da içten sevgilerimi iletiyorum. Bu ülkede insanca yaşamak zor. Hele bir de engelli iseniz hayat daha da zor. Engellilerin hayatın her alanında olması gerektiğini ve bunu özendirecek adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Günümüz ekonomik şartlarında oldukça düşük kalan engelli aylıkları ile engellilere sahip çıkıyoruz demek doğru değil. Ülkemizde başta kamu kurumları olmak üzere engelli istihdamı artırılmalıdır. Bütün bunları tek elden takip edecek ve engellilerin sorunlarını çözecek, ülkemizdeki tüm engelli bireylerin ayrılmadan, ayrıştırılmadan hizmet alacağı bir Engelli Bakanlığı kurulmalıdır” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi