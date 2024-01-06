Mehmet Tahtasız, “Yaparsa AKP yapar. Rakamlarla oynar, kaşıkla verir, kepçeyle alır” dedi.

“EMEKLİNİN AKLIYLA OYNAMAYIN”

CHP Milletvekili Tahtasız, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda; “Bu hayat pahalılığında emeklilerimize seyyanen zam yapılması şart olmuştur. Rakamlarla oynamayı iyi beceren AKP iktidarı, emeklilerimizin aklıyla oynamasın. En düşük emekli maaşı ile hangi emeklimiz nasıl geçinir onu açıklasın” ifadesini kullandı.

“AKP İKTİDARI YİNE “MIŞ” GİBİ YAPTI!”

Tahtasız, açıklamasında şöyle dedi: “Memur ve emekli maaşlarına artış yapıyormuş gibi yaptı, zam yapmadı.

TÜİK 2023 enflasyonunu yüzde 64.77 açıklarken, ENAG yüzde 129.27 açıkladı. Böylece ENAG’ın enflasyonu ile TÜİK’in enflasyonu arasında yüzde 64.5 oranında fark oluştu.

Memur ve emekli maaşları TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre belirlendiği için 20 milyonun üzerinde çalışan ve emekli, ENAG’ın rakamları doğruysa yüzde 64.5 oranında gelir kaybına uğramış oldu.

Yaparsa AKP yapar. Rakamlarla oynar, kaşıkla verir, kepçeyle alır.”