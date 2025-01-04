Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) için “Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu” ifadesini bir kez daha dile getirerek TÜİK ile ENAG arasındaki enflasyon farkını vurgulayan Çorum Milletvekili Tahtasız halkın parasının “Beşli çete”ye aktarıldığını belirterek: “Beşli Çeteye Aktırılan Para; Emekli, İşçi Ve Memurun Cebinden Çalacak” şekline konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Tayyipi Üzmeyen İstatistik Kurumu (TÜİK) tek adamı üzmemek için emekliyi, işçiyi, memuru yine üzdü. TÜİK’e göre Aralık enflasyonu %1,03, yıllık enflasyon yüzde 44.38 oldu! ENAG’a göre ise yıllık enflasyon %83,40. TÜİK’in gerçeklikten uzak verilerine göre memur ve memur emeklilerine % 11,54; SSK ve Bağkur emeklilerine % 15,75 zam yapılacak. Betona, ranta, faiz lobilerine ve beşli çetelere oluk oluk para akıtan iktidar, yalanla, dolanla yine emeklinin, işçinin, memurun cebinden çalacak. Asgari ücretlileri ve emeklileri yine açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edecek” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ