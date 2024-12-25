Açıklanan rakamla emekçiye yine sefaletin reva görüldüğünü söyleyen CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, "Asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. İşçiye, emekçiye yine sefalet reva görüldü. Sayın Erdoğan, 'Asgari ücreti hiçbir zaman enflasyonun altına düşürmedik' demişti.

Asgari ücrete yapılan zam yüzde 30, TÜİK’in enflasyon rakamı yüzde 47, gerçek enflasyon yüzde 80’in üzerinde. 2025 yılında sadece faize 1 trilyon 900 milyar verecek olan AKP hükümeti, emekçiye yine acımadı.

Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar ama iliğini, kemiğini kuruttukları, yoksullluğa mahkum ettikleri bu millet bunun hesabını sandıkta soracak” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ