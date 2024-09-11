CHP’nin 101.’nci kuruluş yıldönümü kapsamında önceki gün öğlen saatlerinde Çorum’da Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine katılan CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, aynı gün sabah saatlerinde ise Genel Başkan Özgür Özel’in de katılımı ile Anıtkabir’e yapılan ziyarette de hazır bulundu.

Milletvekili Tahtasız Anıtkabir ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından hem fotoğraflar paylaştı hem de bir mesaj yayınladı.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrine yapılan ziyarette de hazır bulunan Tahtasız mesajında şu görüşlere yer verdi.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ 101 YAŞINDA

Kurtuluş ve kuruluşun partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük iki eserinden biri CHP, 101 yaşında.

Partimizin 101’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, Belediye Başkanlarımız, İl, ilçe başkanlarımız ve partililerimizle birlikte kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurundaydık.

İlk günkü karar ve azimlilikle özgür, bağımsız, demokratik Türkiye Cumhuriyeti için milletimizden aldığımız güçle iktidara yürüyoruz.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi”