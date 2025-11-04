Altınkaya Arena’daki balo, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz.Ayşe Nur Kaya’nın açılış konuşmasıyla başladı. Oda Başkanı Ecz.Erol Afacan, Cumhuriyet’in 102. yılını gururla kutladıklarını belirterek, “Bu etkinlik, Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızın ve mesleki dayanışmamızın güçlü bir simgesidir. İlkini gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet Balosu’nun, önümüzdeki yıllarda geleneksel ve oda kültürü haline gelmesini diliyoruz” dedi.

Bilimin, sağlığın ve bağımsızlığın ışığında bir araya geldiklerini vurgulayan Oda Başkanı Afacan, “Eczacılar olarak bu değerlere sahip çıkmak, hem mesleki hem de toplumsal sorumluluğumuzdur.” diye konuştu.

Coşku dolu gecede eczacılar, marşlar ve müzikler eşliğinde, aileleriyle birlikte keyifli, eğlenceli ve anlam dolu bir gece yaşadı.