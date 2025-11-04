Mersin’de yaşayan Çorum’un yetiştirdiği kültür insanlarından Ali Alakoç, “Kendi değerine yabancı bir şehrin hikayesi” başlıklı yazısında, Çorumlu’nun kendi üreticisini, sanatçısını, fikir insanını desteklemediğini, Çorum’da yazılmış başarı hikayelerinin, ancak Çorum dışına çıkınca fark edildiğini söyledi.

Çorum’un gerçekte potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu vurgulayan Ali Alakoç, “Alacahöyük, Boğazkale, Yazılıkaya, Şapinuva… Yabancı turistler için ‘medeniyetin doğduğu yerler’, ama Çorumlular için çoğu zaman ‘gidilecek yerler’ bile değil. Sadece taş yığınından ibaret…” ifadesini kullandı.