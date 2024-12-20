AKP’nin iktidara geldiği ilk yıl bütçe sunumunu yapan dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Meclis tutanaklarına yansıyan sözlerinden alıntılar yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “22 yıl önce iktidara geldiğinizde önceki yönetimleri eleştirmiş, çok sayıda vaatte bulunmuştunuz. Peki, bu süreçte ülkemiz ilerlemiş mi, yoksa Orta Çağ karanlığına doğru sürüklenmiş mi? Ülkemizin parası pul, halkı mutsuz, umutsuz ve yoksul olmuştur. Bu soruların cevabını birlikte arayalım. Sorulara samimi ve doğru yanıt veren milletvekillerine meşhur Çorum leblebisi, hatta düğün çorbası, salata, su böreği, et yahni, pilav, keşkek, gül burma baklavadan oluşan Çorum beşlisini ikram edeceğim, yemekten sonra da Hititlerin başkenti Boğazkale Hattuşa'yı, Alacahöyük ve Ortaköy Şapinuva'yı, İncesu Kanyonu'nu gezdireceğim” diye konuştu.

17-25’İ HATIRLATTI

Konuşmasında 17-25 Aralık sürecine değinen Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“O dönemde neler gördük neler? Ayakkabı kutularında dolarları gördük, evlatlarına para sayma makinası hediye edenleri gördük, ‘Parayı sıfırla’ diyenleri ama parayı sıfırlamayı beceremeyince ‘Ablanı gönderiyorum, bekle’ diyenleri gördük, ‘Bakara-makara’ deyip büyükelçi yapılanları gördük, asrın hırsızı Reza Zarrab'a övgü düzenleri, Ergenekon, Balyoz, FETÖ kumpasların savcılarını gördük, kozmik odalara nasıl girildiğini gördük, ‘Ne yaptıysam Başbakanın talimatıyla yaptım’ diyenleri gördük. Tüm bunları bir kez daha hatırlatıyor, bu haftayı yolsuzluk haftası ilan edenlere, saatini 17:25'e ayarlayanlara da selam olsun diyorum.”

“200 LİRA 20 LİRA OLDU”

200 liralık banknotun ilk çıktığında 132 dolar olduğunu şimdi ise 6 dolar bile etmediğini hatırlatan Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben “Paradan 6 sıfır attın ama 200 liramızdan enflasyonla 1 sıfır daha sildin, 20 TL'ye düşürdün. Ne diyordun sen? ‘Ülkenin parası ne kadar itibarlıysa o ülke o kadar itibarlıdır’ diyordun ama sen paramızı pul ettin” diye konuştu.



ÇORUM’DAKİ SUÇLULARI İLAN ETTİ

Emeklinin, çiftçinin, işçinin, asgari ücretlinin, öğretmenlerin ve toplumun mağdur edilen diğer kesimlerinin sorunlarına değinen bir konuşma yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, konuşmasının son bölümünü Çorum’un sorunlarına ayırdı.

“Memleketim Çorum’daki suçluları da ilan edeceğim” diyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Çorum’a söz verilen hızlı tren ihalesini dahi yapamadınız. 25 yıl önce temeli atılan yüzde 22’si tamamlanan havaalanı rafa kaldırdınız. Söz verilen acemi birliğini unuttunuz. Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü ve Morfoloji binasını, Oğuzlar Su Ürünleri ve Su Sporları Fakültesi Oğuz Adası projesini kaderine terk ettiniz. Osmancık, İskilip, Mecitözü, Ortaköy, Sungurlu, Boğazkale, Alaca, Tosya bağlantı yolları 22 yıldır bitirilmediyse, Kırkdilim tüneli 8 yıldır açılmadıysa Çorum ve ilçelerindeki Tarımsal sulama gölet ve barajları sulama kanalları yapılmadıysa, memleketim Çorum bugün üvey evlat muamelesi görüyorsa, yatırım için verilen sözler tutulmuyorsa bu da başta iktidarın ve Çorum AKP İl örgütünün suçudur.”