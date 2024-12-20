Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Fatih Şerbetci, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, Şube Müdürleri, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ve personelinin katılımıyla büyükbaş hayvancılık işletmelerinde kulak küpesi ve kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ile düşen küpelerin takılması için eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıda yapılan protokole istinaden birlik personeline kulak küpesi takılmasında uyulacak kurallar ve düzenlenecek evraklar hakkında bilgi verildi.

Çorum ili merkez ve ilçelerinde bulunan 15 bin adet büyükbaş hayvancılık işletmelerinde 70 bin civarı yeni doğan buzağıya kulak küpesi takılmasının planlandığı belirtilen toplantıda Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 2025 yılında il genelinde 14 personel ve 9 araçla hizmet vereceği vurgulanırken, toplantının Çorum hayvancılığına ve birlik üyelerine hayırlı olması temennilerinde bulunuldu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ