Eğitim-İş Şube Örgütlenme Sekreteri Tuğcan Demirel ve Şube Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Derya Asiltürk ile birlikte ADD Çorum Şubesi'ni ziyaret eden Şube Başkanı Üreyen, ADD Başkanı Uğur Demirer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet edip, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette; ADD Şube Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak, Ali Aslan Koçak, Türkmen Aksoy, Emine Gürler Aydaş Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz Karabıdak, dernek üyeleri Aslan Kaya, Hüseyin Bilir ve İsmet Taş da hazır bulundu.

ADD Başkanı Demirer, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK