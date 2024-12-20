Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, “Gençliğinle Çorum’a Yön Ver” diyerek çıktığımız bu kutlu yolda, AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’ni 22 Aralık 2024 Pazar günü, saat 12.00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize gençliğimizin azmi, inancı ve kararlılığıyla ulaşmak için sizleri bu coşkulu ve anlamlı günümüzde aramızda görmekten onur duyarız” dedi.

Editör: Haber Merkezi