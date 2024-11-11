CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yayımladığı yazılı mesajda şunları söyledi: “Özgürlük, değişim ve çağdaşlaşma projesi olan Laik Cumhuriyet'in kuşatıldığı, Cumhuriyetin tüm kazanımlarının yok edilmeye çalışıldığı, demokrasiye darbe vurulduğu bu süreçte, düşünceleri, yaşamı ve eserleriyle 86 yıl önce bugün ölümsüzlüğe yolcu ettiğimiz önderimiz ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla, minnetle ve özlemle anıyorum.

Büyük Atatürk'ün düşüncelerinin, ilke ve devrimlerinin ölümsüzlüğünü sadece 10 Kasımlarda değil her zaman yaşıyoruz ve onun devrimlerine her zamankinden daha çok sahip çıkıyoruz. Çünkü gün; Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet’e ve demokrasiye sahip çıkma günüdür.

10 Kasım demek; matem demek değil. 10 Kasımlar, 29 Ekimler, 23 Nisanlar, 19 Mayıslar, 30 Ağustoslar demokrasi ve Cumhuriyet sevdalıları için kenetlenme ve ülkelerine sahip çıkma günüdür. Atatürk'ü anlamanın; Laik, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti'ne sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Atatürk'ü anlamak; ulusun bölünmez bütünlüğüne ve üniter yapıya sahip çıkmak ve güzel vatanımızı aydınlık yarınlara taşımaktır demektir. Atatürk’ün izinde ve ışığında yürüttüğümüz mücadele bunun içindir.

10 Kasımları, Cumhuriyet’in kazanımlarını sahiplenme, koruma, güçlendirme ve geleceğe taşıma günü olarak gördüğümüzü haykırıyor ve diyoruz ki; "Doğruluktan, adaletten, haktan, hukuktan demokrasiden ve eşitlikten vazgeçmeyeceğimize; açmış olduğu uygarlık yolundan en ufak tereddüt bile göstermeden ilerlediğimize ve bundan sonra da ilerleyişimize hiçbir şekilde ara vermeden devam edeceğimize ve eserlerine sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyoruz”

Editör: Haber Merkezi