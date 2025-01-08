CHP Çorum İl Başkanlığı organizesi ile geçtiğimiz günlerde Mecitözü ile başlayan haftasonu ise Osmancık, Uğurludağ, Bayat ve Laçin ilçesinde düzenlenen 4 ayrı toplantı ile devam eden Danışma Meclisi Toplantıları Alaca, Boğazkale, Ortaköy ve Sungurlu’da da gerçekleştirildi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Yöneticileri Garip Özgür, Uğur Eke, Halil Ünal, Gülay Özbal, Feza Piroğlu Ünaldı, Ali Çan, Burak Özten, İl Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi Üyeleri Veli Uysal, Dursun Uzunca, Ahmet Çiftlik, Ömer Boyraz, önceki dönem İl başkanlarından Veli Yalçınkaya, önceki dönem Belediye Başkan Adayları Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, önceki dönem Belediye Başkan aday adayı Günay Çimen, önceki dönem Milletvekili adayları Muharrem Bozdoğan, Sadık Eral, ilçe başkan ile yöneticileri ve parti üyelerinin katılımı ile düzenlenen toplantılarda hem partinin ilçelerdeki çalışmaları hem de yeni parti programı ile ilgili istişarede bulunuldu.

Parti Programı konusunda üyelerin ve muhtarların görüş ve önerilerinin alınarak verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini dile getiren Milletvekili Tahtasız ve İl Başkanı Solmaz, katılım sağlayan partililere ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği İlçe Danışma Kurulu Toplantısında iktidara kenetlenerek, daha çok çalışmaya söz verdiklerini belirten Tahtasız: “Hedefimiz belli, niyetimiz açık. Halkımızı bu zam ve zulüm iktidarından kurtarıncaya kadar yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışacağız. Yapılacak erken seçimde iktidarı sandıkla göndereceğiz. Cennet vatanımızı sosyal demokrat, halkçı bir anlayışla yöneteceğiz ve yeniden ayağa kaldıracağız. Tıpkı sosyal demokrat belediyeciliği bu ülkede genişlettiğimiz gibi sosyal demokrat anlayışa sahip halkın iktidarını da bu ülkede kuracağız. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ