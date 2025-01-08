Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın ve sendika yöneticileri vefatının 100. yılında ve ahde vefanın önemine olan inancı yansıtmak adına, Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Başöğretmen Anadolu Lisesi ve Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” kitabını dağıttı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp’tir” sözünü hatırlatarak Ata’nın da sıkça vurguladığı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Ziya Gökalp’in fikirlerinin büyük rol oynadığını kaydeden Selim Aydın; “Atatürk, Türk milletinin kültürü ve kimliğine dayalı bir milli devlet kurma yolunda ilerlerken, Gökalp’i fikirlerinin babası olarak görmüş ve onun düşüncelerinden ilham almıştır. Bu nedenle onun eserini öğrencilerimize dağıttık.

Amacımız, Türk milletinin değerlerini yaşatma ve yüceltme misyonuyla Ziya Gökalp’in fikirlerine olan vurguyu sürdürmek, onu gençlerimize tanıtmak ve Türk kültürüne katkı sağlamaktır. Bu vesileyle büyük fikir adamı merhum Ziya Gökalp’i rahmetle anıyoruz. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen Panama Yayıncılık sahibi İlker Vural’a teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ