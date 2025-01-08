Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, partilerinin 7 Ocak 1946 tarihinde kurulduğunu hatırlatarak, bu tarihin, bir partinin kuruluş yıldönümü olmasının ötesinde, Türk siyasetinde çok partili dönemin ve gerçek manada demokrasinin başlangıç tarihi olduğunu belirterek, “79 yıl önce bugün, aziz milletimiz umutla geleceğe bakar ve hayal kurar hale gelmişti” dedi.

7 Ocak’ı “milletin görünmez zincirlerinden kurtulduğu, demokrasi ve adalete doğru yürümeye başladığı bir gün” olarak niteleyen Ahmet Damar, milletin kararlılığının, önce hür seçimlere, daha sonra ise milletin gerçek manada egemenliğine vesile olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Milletimiz bugün, 79 yıl öncekinden daha büyük bir esarete ve zulme maruz kalmaktadır. Tek bir kişinin kimi zaman hezeyanlarını, kimi zaman aldanmalarını, kimi zaman hülyalarını bir devlet tavrı haline getirmesinden dolayı, Milletimiz bugün büyük maliyetler ödemektedir. İktidar yozlaşmış, yolsuzluk kurumsallaşmış, Milletimiz yoksullaşmıştır.

Biz Hürriyet Yolcuları için Türkiye'de kronik hale gelmiş sorunların çözümü bellidir; Herkes için demokrasi, herkes için adalet ve bunların sonucu hissedilir biçimde herkes için zenginlik. Türkiye içeride ve dışarıda var olan sorunlarını ve riskleri, demokrasiyi işleterek, her satıhta yerleştirerek, adaleti tesis ederek çözebilir.”

DP İl Başkanı Ahmet Damar, başta Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, DP’nin Kurucu Genel Başkanı, Atatürk’ün son Başbakanı, Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı, şehit Başbakan Adnan Menderes’i, şehit bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu, bu siyasi çizginin bayrağını son nefeslerine kadar taşımış olan Turgut Özal ile Süleyman Demirel’i rahmetle, saygıyla, şükranla andıklarını da bildirdi.