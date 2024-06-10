TBMM’de Milli Savunma Komisyonu Başkanı olarak bulunan dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yönelik konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“2018 seçimlerinde söz verilen acemi birliği için Kasım 2019 tarihinde, Çorum Valisi, AK Parti Belediye Başkan adayı, AK Parti Çorum milletvekilleri ve il başkanı ve ilçe başkan yardımcılarıyla beraber yerel seçimler öncesinde Çorum'a Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar'la görüşüp; buraya acemi birliği sözü aldılar. Maalesef acemi birliği beş yıldır getirilmemiştir. Buradan Hulusi Akar ve Çorum milletvekillerine, o dönemin görevlilerine sesleniyorum:

Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'den, Sayın Hulusi Akar'dan verdikleri sözün gereğini yapmalarını istiyor, askerin sözü yerinde kalmaz diyorum.”