Tüm rekorları altüst ederek 1.Lig’e yükselen ve Çorum futbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren Çorum FK, yola şampiyon hoca ile devam edecek. Kırmızı-siyahlı takım, sezona teknik direktör Tahsin Tam’la başlayacak.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, İstanbul deplasmanında, 3-2 kazandığı Arnavutköy Belediye maçıyla birlikte 2022-2023 Sezonunu tamamlayan ve şampiyonluk kupasını müzesine götüren Çorum FK’nın yeni sezondaki teknik direktörünün kim olacağı büyük ölçüde netlik kazandı. Edinilen bilgilere göre, kırmızı-siyahlı yönetim, şampiyonlukta büyük payı bulunan ve 25 maçta sadece 1 yenilgi alan teknik direktör Tahsin Tam’la yol ayrılığı düşünmüyor. Deneyimle teknik adamla yola devam etmeyi planlayan yönetimin, önümüzdeki günlerde Tahsin Tam’la yeni sezon planlamasını yapması bekleniyor.

25 MAÇTA 62 PUAN

Sezona Brezilya asıllı teknik adam Mert Nobre ile başlayan Çorum FK, alınan istikrarsız sonuçlar üzerine, 30 Ekim 2022’de, Mersin deplasmanında alınan 1-1’lik Tarsus İdmanyurdu beraberliğinin ardından Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

Nobre’nin yerine Bursaspor’dan istifa eden Tahsin Tam takımın başına getirilirken, kırmızı-siyahlı ekip, Tam’la adeta yeniden doğdu

Çorum FK, UEFA Pro Lisansı bulunan 53 yaşındaki Tahsin Tam nezaretinde 25 lig maçına çıkarken, 19 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 62 puan topladı. Maç başına 2,48 puan ortalaması tutturup sezonu 79 puanla şampiyon olarak tamamlayan Çorum FK, Tam nezaretinde oynadığı 25 maçta attığı 50 gole karşılık 12 gol yedi.