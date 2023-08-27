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Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Çorum FK, deplasmanda Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, “Oyun tarzını bildiğimiz bir güçlü rakibe karşı kazandığımız üç puan bizi mutlu etti. Rakibimizin kanat ataklarıyla ve defansın arkasını uzun top denemeleriyle bize baskı kurma isteğinde olacağını biliyorduk. Buna dönük önlemlerimizi geliştirmenin üzerine çalışmıştık hafta boyunca. Disiplinli bir oyun ortaya koyduk. Zaman zaman baskı yedik gibi gözükse de topu biraz daha iyi kullanıp doğru opsiyonlar üzerinden hareket etseydik belki daha rahat olabilirdi. Ama çok büyük bir camiaya karşı kazandığımız üç puan açıkçası bizi çok mutlu etti. Aynı disiplini bundan sonraki haftalarda da devam ettirmek zorundayız. Çünkü bu ligin şakası yok. Henüz oturmamış bir lig. Herkes birbirini yenebiliyor, puan alabiliyor. Ciddiyetimizi koruyup rakiplerimize gereken saygıyı göstererek bize de saygı duymalarını sağlayarak renk katacak bir performans ortaya koymak istiyoruz” şeklinde konuştu.